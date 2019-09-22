جامبسوت أخضر لامع.. بشرى تتألق فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة عبر صفحته الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة بشرى، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.



وارتدت بشرى جمبسوت لامع، بكتف وكتف، وانتلعت حذاء مكشوفا بالكعب العالى واللون الذهبي وحاملة فى يدها حقيبة صغيرة نفس لون الحذاء.



واختار مصفف الشعر لها تسريحة انسيابية بشعر ملموم متناسق مع الإطلالة، وقامت خبيرة التجميل والميكب ارتيست ندى سويدان بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج لـ بشرى، حيث أبرزت جمال عينيها بالآى لاينر والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.





