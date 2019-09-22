علاء نبيل: وجود متعب مع البدري في المنتخب ضروري لمصالحة الجمهور

قال علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، إن عماد متعب لاعب الأهلي السابق لابد وأن يتواجد مع حسام البدري بجهازه المعاون للمنتخب المصري.



وأضاف علاء نبيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قلقان" على حسام البدري من عقليات الجماهير، هناك جرأة في الانتقاد".



وأردف: لابد وأن يحاول البدري تهدئة الأمور مع جمهور الأهلي بعض الشىء.



وتابع : إذا كنت مكان البدري لصممت على وجود عماد متعب معي بالجهاز المعاون كنوع من أنواع التصالح مع الجمهور.

