علاء نبيل: هذا اللاعب في الزمالك يذكرني بمحمد بركات مع الأهلي

يرى علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، يشبه محمد بركات لاعب الأهلي السابق في خفة الحركة.



وقال نبيل في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي نجح في إنقاص وزنه واستعاد خفة حركته بدليل الهدف الثاني الذي سجله أمام الزمالك في السوبر.



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بكأس السوبر المحلي عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2؛ ليحلق منفردا في عدد مرات الفوز ببطولة السوبر بعدما تمكن من حصد اللقب رقم 11 في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001.



فوز الأهلي بالسوبر جعله يتربع على قمة السوبر وبفارق 8 ألقاب عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك ثاني أكثر الفرق تحقيقا للسوبر برصيد 3 ألقاب.



المثير أن الأهلي حصد كأس السوبر المصري أكثر من ضعف باقي الفرق المصرية بعدما أقيمت البطولة في 16 نسخة نجح الأهلي في التتويج بـ11 لقبا منها، فيما حققت باقي الفرق مجتمعة 5 ألقاب فقط.