من بئر يوسف بالقلعة .. 30 صورة لانطلاق رسالة سلام من مصر للعالم

من قلعة صلاح الدين الأيوبي المطلة على تاريخ قاهرة المعز، انطلق أمس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية 12 لعام 2019، وتحديدا من مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار"وطن بلا حدود".



قال ناجي محمود، مدير عام القلعة، لـ صدى البلد أن المهرجان بدأ بورشة دولية بمشاركة ١٨٥ دولة، حيث بعث المهرجان رسالة سلام للعالم من مسرح بئر يوسف بالقلعة، كما تضمن الافتتاح سوق للحرف اليدوية مستمر طوال فعاليات المهرجان لمدة 4 أيام، تنتهي في 26 سبتمبر الجارى بالقلعة أيضا.



وأضاف مدير عام القلعة أن الفعاليات مستمرة في عدة أماكن منها شارع المعز الذي يشهد اليوم كرنفالا من الدول المشاركة، وقبة الغوري وساحة الهناجر بالأوبرا ومجمع الأديان، حديقة الحرية أمام الأوبرا".



وتابع: "ومن أبرز الدول المشاركة في المهرجان الأردن وباكستان وفرنسا وإندونسيا والجزائر والمغرب والكونغو ورومانيا ومصر والهند والسودان، ضيف شرف المهرجان أفريقيا.



وأردف أن وزارة الآثار قدمت كل الدعم لنجاح رسالة السلام التي يوجهها المهرجان لكل دول العالم، وجميع العاملين في القلعة بذلوا مجهودا كبيرا لإنجاح حفل الإفتتاح، وسيبذلون مجهودا أكبر ليكون حفل الختام ناجحا أيضا.