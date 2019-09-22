مرتضى منصور يحذر الاتحاد الأفريقي من لعب مباراة السوبر الإفريقي في هذه الدولة

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه لفكرة خوض لقاء السوبر الإفريقي في قطر.



وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "‏أعيد ما قولته مرة أخرى، لن ألعب مباراة السوبر الإفريقي في قطر".



ووجه مرتضى منصور تحذيرًا لمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر، مشددًا على أن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة له.



وكان رئيس الزمالك أعلن عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 23 أكتوبر المقبل، قبل أن ينفي "كاف" تحديده لموعد اللقاء خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".