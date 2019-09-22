ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يحذر الاتحاد الأفريقي من لعب مباراة السوبر الإفريقي في هذه الدولة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:18 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ملك موسى
جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه لفكرة خوض لقاء السوبر الإفريقي في قطر.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "‏أعيد ما قولته مرة أخرى، لن ألعب مباراة السوبر الإفريقي في قطر".

ووجه مرتضى منصور تحذيرًا لمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر، مشددًا على أن الأمر غير قابل للنقاش بالنسبة له.

وكان رئيس الزمالك أعلن عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 23 أكتوبر المقبل، قبل أن ينفي "كاف" تحديده لموعد اللقاء خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 5 - 8 - 2019.. 5 أجانب مرشحون للتدريب.. وإمام عاشور في التدريبات لأول مرة

ملعب الأهلي.. مرتضى منصور: لن ألعب السوبر على ستاد السلام

أخبار الزمالك اليوم 11-9-2019.. بعثة الزمالك تصل السنغال.. ومرتضى منصور يرفض خوض السوبر على ملعب السلام

أبرز تصريحات مرتضى منصور النارية قبل لقاء السوبر: عناق الخطيب .. ورسالة لجماهير الاهلى وايهاب جلال

مرتضى منصور يعلن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجي

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ترشيحاتنا

موسى مصطفى موسى: سنطالب الإنتربول الدولي بتسليم محمد علي لمصر.. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

مهرجان الجونة السينمائي .. أحدث عروسين فى الوسط الفني برفقة بوسي شلبي

فضيحة.. فيديو لمجموعة شباب يتقاضون أموالا للمشاركة في المظاهرات الإخوانية

بـ لوك رقيق..فريال يوسف تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية