شاهد .. مدرسة في التجمع الخامس تعلق على جدرانها لوحة معلوماتية عن تابلت أولى ثانوي

علقت مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات بالتجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية لوحة ضخمة على أحد جدرانها تحمل شعار التابلت في سطور.





وأكدت هذه اللوحة التوضيحية معلومات عن التابلت التعليمي للطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول الثانوي هذا العام 2019/2020 .





وأكدت اللوحة أن التابلت سيتم تسليمه مجانا وسيكون ملكا للطالب يصطحبه معه في المنزل وسيكون ملكه بعد انتهاء المرحلة الثانوية.





كما أوضحت اللوحة أن التابلت من ماركة سامسونج ومعه ضمان لمدة 3 سنوات ويتم إصلاحه في مراكز صيانة سامسونج فقط لتقديم الدعم الفني للحفاظ على الضمان.





وأشارت اللوحة المعلوماتية إلى أن التابلت مساحة شاشته 10.1 ويتميز بقوة و حساسية الشاشة التي تعمل باللمس ومعه قلم إلكتروني.





وقالت اللوحة أن لكل جهاز تابلت سيريال نمبر لسهولة تتبعه في حالة فقدانه أو سرقته ، مؤكدة أن الغرض من التابلت هو غرض تعليمي في الأساس، ولذلك تم برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي ديسكفري.





وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع المعلم أو الاداري في صورة تنبيهات على التابلت لإخباره مثلا بجداول الامتحانات وهكذا.





وأوضحت اللوحة أن التابلت تمت برمجته بصورة موحدة للمعلم والإداري والطالب ، ومعه جراب لتأمينه وحفظه من الكسر ، كما أن التابلت يوجد به امكانية تركيب شريحة اتثال ومنها يمكن الاعتماد على تشغيل بيانات الهاتف كبديل للواي فاي وقت الحاجة لذلك.





وأكدت اللوحة أن هناك بعض الإعدادات مغلقة على التابلت ومنها البلوتوث و اليو اس بس كابل وجميع خدمات جوجل مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات ، والكاميرا الأمامية والخلفية إمكانية نقل البيانات منه وإليه بأي وسيلة وإمكانية حذف التطبيقات المحملة عليه أو إنزال تطبيقات جديدة، ولا يمكن تعديل التاريخ والوقت.



