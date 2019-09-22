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إجازة السبت وفق كل محافظة..هند النعسانى تكشف تفاصيل مواعيد العام الدراسى ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إنه بدأ اليوم الاحد اول أيام العام الدراسي الجديد لجميع المراحل، لافتًا إلى أن هناك بعض المدارس بدأت العام الدراسى بالأمس.

وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هناك 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم فى كل الصفوف الدراسية بداوا الدراسة.

وأكدت هند النعساني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من المدرسين والعاملين، موضحة ان الإجازة الإسبوعية ثابتة كما.


وأشارت هند النعساني، إلى أنه سيتم إقرار إجازة يوم السبت وفقا لخريطة كل محافظة، مضيفة أنه سيتم متابعة توفير الكتب لكل المراحل الدراسية، مشددة على الالتزام بأداء النسيد الوطنى للمعلمين والطلاب.

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