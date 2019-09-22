رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب على البوابات فى أول أيام الدراسة.. صور

حرص الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استقبال طلاب الجامعة فى أول يوم للعام الجامعى الجديد ٢٠١٨ / ٢٠١٩.



رحب الجمال بأبنائه من الطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي متمنيًا لهم النجاح والتوفيق،وأشاد بانتظام الطلاب وكثافة حضورهم مما يبشر بعام جامعي موفق ومنتظم.



ومن جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب الى أن مشاركته رئيس الجامعة للطلاب تضمنت توزيع الحلوى والمنتجات الغذائية احتفالا ببدء الدراسة ، إلى أن ذلك التقليد الجديد يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام من من منطلق حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب فرحة الطلاب الجدد بإلتحاقهم بالجامعة وعودة الطلاب القدامى.