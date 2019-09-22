ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجزء الثاني من الحركة القضائية لمجلس الدولة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2019 /2020 بقرار رئيس مجلس الدولة، رقم 581 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019.

وبحسب بيان، الأحد، تضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولي المستشار محمد محمود حسام الدين، رئاسة مجلس الدولة، اعتبارًا من 16 /9 /2019، حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.

كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

وقد رُوعي في الجزء الثانى من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وتم تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كاف من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا، وذلك بعد إنشاء اثنتي عشر دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة، وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين فى سبيل انجاز العمل وللصالح العام.

كما تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة.

وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى الى أن قرار رئيس مجلس الدولة بتعديل الحركة القضائية، تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص، ناشدا تحقيق الصالح العام، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بما يكفل القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وانتظام الجلسات في مواعيدها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالاسماء..الحركة القضائية لـ مستشاري مجلس الدولة 2019/2020.. مستندات

بلغ عددهم لـ722.. زيادة غير مسبوقة فى قضاة محكمة القضاء الإداري

زيادة قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية إلى 421.. مستندات

القضاء الأعلى يراجع الجزء الثالث من الحركة القضائية قبل إقرارها

أول انعقاد للمجلس الخاص برئيس مجلس الدولة الجديد

مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز

ترشيحاتنا

قبر زين العابدين بن علي في المدينة المنورة.. شاهد

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. شاهد

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

علاء نبيل: وجود متعب مع البدري في المنتخب ضروري لمصالحة الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات