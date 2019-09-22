ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
البورصة
البورصة
محمد صبيح
بدأت البورصة المصرية، أول تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 14340 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 17316 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة،.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

كلوب يصدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

صدمة .. لاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول عقب التتويج بالسوبر.. فيديو

إزاى تستخرج القيد العائلى من تليفونك المحمول.. والشروط المطلوبة

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم ؟

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات