محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المياراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أدريان



خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد



خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.



