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محافظات

توفير أكشاك للشباب في المنوفية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:48 م
توفير أكشاك للشباب
توفير أكشاك للشباب في المنوفية .. تعرف على الأوراق المطلوبة
مروة فاضل
أعلنت رئاسة مركز ومدينه قويسنا، بمحافظة المنوفية، أنه حرصًا على توفير فرص عمل للشباب، تم توفير عمل اكشاك بمدينة قويسنا يكون مصدرا للرزق، وبمواصفات تم تحديدها، أن يتقدم بالأوراق عند رئيس قسم الإشغالات بالوحدة، و"مشروعك".

وذكر بيان، أن الأوراق المطلوبة هي (شهاده من الجمعية الزراعية، بحث اجتماعي، خطاب من التأمينات الاجتماعية، تحريات المباحث لحسن السير والسلوك).

وتقدَّم جميع الأوراق من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين فقط.

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