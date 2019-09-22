ميتشو سبب الخسارة والأهلي كان الأقرب لتحقيق نتيجة تاريخية.. رأي جماهير القمة.. فيديو

سادت حالة من السعادة لدي جماهير النادي الاهلي فور انتهاء لقاء السوبر المصري مع نادي الزمالك ب٣ اهداف مقابل ٢ هدفين ، حيث أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الثالث و قلب اللقاء تماما خصوصا أن اللقاء كان ٣/٠ للأهلي و من الممكن جدًا , أن الأهلي كان سيفوز بنتيجة تاريخية و لكن كان للاعبي الزمالك رأي اخر



و من جانبها قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء الجماهير بكل انتماءتها عن رأيها في لقاء القمة و , هل هذا الفوز سيجعل الاهلي " يدخل بروح معنوية عالية في بداية الدوري , و هل سيؤثر ذالك علي الزمالك نفسيًا و يجعلة مهزوز في لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي الذي لم يتم تحديد موعدة بعد و في الدوري ايضًا



و قال خالد مهدي أن المدير الفني للزمالك هو السبب في الخسارة حيث أنة لم يلعب بمهاجم صريح و هذا أثر علي الزمالك بالسلب و جعلة يتأخر بثلاثة أهداف مما جعل الامور مستحيلة و لكن الزمالك استطاع أن يحرز هدفيين فقط .



بينما أوضح فؤاد صابر أن هذا هو الطبيعي فالاهلي دائما يتفوق علي الزمالك في بداية االقاء و الزمالك " بيفوق متأخر " و لكنة لا يستطيع تدارك الأمر



و أتفق إسلام حماد علي أن التغيير في خطة الزمالك هو السبب في الخسارة و ان المدير الفني " حب يتفلسف " ف خسر اللقاء