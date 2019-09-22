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رياضة

ميتشو سبب الخسارة والأهلي كان الأقرب لتحقيق نتيجة تاريخية.. رأي جماهير القمة.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد هاني - عدسة : ايهاب أشرف
سادت حالة من السعادة لدي جماهير النادي الاهلي فور انتهاء لقاء السوبر المصري مع نادي الزمالك ب٣ اهداف مقابل ٢ هدفين ، حيث أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الثالث و قلب اللقاء تماما خصوصا أن اللقاء كان ٣/٠ للأهلي و من الممكن جدًا , أن الأهلي كان سيفوز بنتيجة تاريخية و لكن كان للاعبي الزمالك رأي اخر

و من جانبها قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء الجماهير بكل انتماءتها عن رأيها في لقاء القمة و , هل هذا الفوز سيجعل الاهلي " يدخل بروح معنوية عالية في بداية الدوري , و هل سيؤثر ذالك علي الزمالك نفسيًا و يجعلة مهزوز في لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي الذي لم يتم تحديد موعدة بعد و في الدوري ايضًا

و قال خالد مهدي أن المدير الفني للزمالك هو السبب في الخسارة حيث أنة لم يلعب بمهاجم صريح و هذا أثر علي الزمالك بالسلب و جعلة يتأخر بثلاثة أهداف مما جعل الامور مستحيلة و لكن الزمالك استطاع أن يحرز هدفيين فقط .

بينما أوضح فؤاد صابر أن هذا هو الطبيعي فالاهلي دائما يتفوق علي الزمالك في بداية االقاء و الزمالك " بيفوق متأخر " و لكنة لا يستطيع تدارك الأمر

و أتفق إسلام حماد علي أن التغيير في خطة الزمالك هو السبب في الخسارة و ان المدير الفني " حب يتفلسف " ف خسر اللقاء

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