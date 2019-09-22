شاهد.. الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيانات الإرهابية

وجه جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية رسالة شديدة اللهجة للكيانات الإرهابية، مؤكدا أن الجزيرة والقنوات الداعمة للجماعة الإرهابية تتسم بالكذب والفبركة وعدم الحرفية وعدم الالتزام بالمعايير والمصداقية الإعلامية.



وقال جمال بو حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إن قنوات الإخوان أضرت بالمهنة الشريفة، موضحا أن قناة الجزيرة لديها أجندات خاصة وتحرض الشعوب على دولها، وأضرت بالوطن العربي وتسببت في إسالة الدماء ونشر الكذب والتدليس.



وأوضح الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، أن الشعب المصري اليوم كشف الحقائق، وأن قناة الجزيرة تسيئ للشعب المصري، لافتا إلى أن اليوم الشعب المصري التف حول القيادة السياسية ضد هذه الشائعات ويستطيع التفرقة بين الحقيقة والفبركة.



وشدد على أن إعلام الإخوان الإراهابية يواصل الكذب والتزييف الحقائق، منوها إلى أن قناة الجزيرة مسلسل مستمر من الأكاذيب، والدول العربية حريصة علي دعم الدولة العربية ضد هذه الشائعات والأكاذيب.

