50 مليون جنيه تكلفة إنشاء 6 مدارس جديدة تحوي 143 فصلا بالمحلة.. بشائر الخير فى العام الدراسي 2019.. والأهالي نشكر محافظ الغربية والأبنية التعليمية لرعايتهما مستقبل الدراسي لأبنائنا ..صور

- محافظ الغربية يفتتح 6 مدارس جدد بقرى مركز المحلة بتكلفة 60 مليون جنيه في أول أيام الدراسة

- لأول مرة لم يتجاوز كثافة الطلاب برياض الأطفال 45 طالب لتوفير مناخ مناسب لكافة الطلاب وطالبات - وكيل تعليم الغربية: ربط الخطة التشغيلية بالمدارس بالتوزيع الجغرافي للمعلمين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية





افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم 6 مدارس جدد بقرى مركز المحلة الكبرى بتكلفة 60 مليون جنيه بإجمالي عدد (143) فصلا وبطاقة استيعابية 5577 طالبا وطالبة وذلك ضمن 30 مدرسة جديدة تم الانتهاء منهم خلال العام الحالي بتكلفة 253 مليون جنيه.





وبدأ محافظ الغربية الإفتتاحات بمدرسة قرية الدواخلية الابتدائية المشتركة المقامة على مساحة 1181م2 بتكلفة 8 ملايين جنيه وتضم 16 فصل عبارة عن (4 فصول رياض أطفال - 12 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 660 طالبا وطالبة، حيث شارك طلاب المدرسة في طابور الصباح وتحية العلم المصري .





جاء ذلك بحضور كل من المحاسب محمد كمال مرعي وحامد جلال جهجه عضو مجلس النواب وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وأعضاء المجلس التنفيذي المصغر ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وكبار المشايخ ووممثلي العائلات بمركز المحلة .





وواصل جولاته بافتتاح مدرسة قرية سندسيس للتعليم الأساسي الجديدة المقامة على مساحة 2102م2 بتكلفة 9 مليون جنيه وتضم 18 فصل (4 رياض أطفال - 14 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 900 طالب وطالبة ، وعقب الافتتاح تفقد عدد من الفصول و المكتبة والمعمل.





وتابع محافظ الغربية جولته بافتتاح مدرسة قرية نمرة البصل للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 2530م2 بتكلفة 12 مليون جنيه وتضم 33 فصل (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل تعليمي) بطاقة استيعابية 1077 طالب وطالبة.





كما أفتتح مدرسة قرية الشرقية للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 1400 م2 بتكلفة 7 مليون جنيه والتي تضم 11 فصل (2 رياض أطفال - 9 فصول تعليمية) وتستوعب 450 طالب وطالبة ، وعقب الافتتاح تفقد مكتبة المدرسة ومسرح الأنشطة.





وفى قرية دمرو أفتتح محافظ الغربية مدرسة دمرو للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 2755م2 بتكلفة 13 مليون جنيه وتضم 33 فصل (6 فصول رياض أطفال - 27 فصل دراسي) بطاقة 1350 طالب وطالبة.





كما أفتتح أيضًا مدرسة قرية ميت الليث هاشم الرسمية للغات المقامة على مساحة 2381م2 بتكلفة 11 مليون جنيه وتضم 28 فصل (4 فصول رياض أطفال - 24 فصل تعليمي).





وخلال الأفتتاح أكد محافظ الغربية أنه لأول مره لن تتجاوز كثافة الطلاب برياض الأطفال 45 طالب بدلًا من الكثافات المرتفعة في الأعوام السابقة ، جاء ذلك تطبيقًا لخطة المحافظة لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب ، مشيرًا أنه خلال هذا العام تم الإنتهاء من 30 مدرسة جديدة بتكلفة 253 مليون جنيه وجارى العمل في إنشاء 30 مدرسة بتكلفة 430 مليون جنيه وذلك للاستمرار في تقليل كثافات الطلاب بالفصول حتى تصل إلى 30 طالب في الفصل خلال الأعوام القادمة.





كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري المدارس بأن كل منهم مسئول عن الحالة الإدارية والطلاب بالمدرسة .





وشدد محافظ الغربية على ربط الخطة التشغيلية بالمدارس بالتوزيع الجغرافي للمعلمين ومراعاة ظروفهم الإجتماعية مشددًا على وضع سلات القمامة في الفصول والطرقات وجميع الفراغات لترسيخ ثقافة إلقاء القمامة في أماكنها .





وأكد على أهمية تنمية الروح التنافسية لدى الطلاب من خلال تنظيم مسابقات بين جميع المدارس لاختيار أفضل مدرسة خلال العام الدراسي والعمل على تنمية مهارات ومواهب الطلاب في كافة المجالات .





فى المقابل أكد محمد حسن من أهالي قرية دمرو بمركز المحلة أن المئات من الأسر والعائلات فرحوا كثيرا لافتتاح مدرسة جديدة من خلال التعويل على التبرع بقطعة أرض بالجهود الذاتية لدعم الدولة وهو ما يتطلب بذل الجهد من جانب مسئولي هيئة الأبنية التعليمية للبناء خلال جدول زمني قدره سنه ونصف على الأكثر .





فى ذات السياق أعرب الحاجة لمياء محمدين من قرية ميت الليث هاشم على ضرورة تمهيد الطريق المؤدي الى المدرسة الجديد بمدخل القرية كونه يعد خطرا على حياة الطلاب والطالبات من صغار السن لافتة بقولها "المصرف ملوث والأهالي خايف على أبنائهم من خطر الموت وياريت يتم تطهير وتغطيته قريبا .



