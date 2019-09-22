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بين الناس

أماني لـ وزارة الصحة: أنقذوا قلبي بـ دعامة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
القسم الميداني
اشتكت أماني سيف الدين إبراهيم محمد من احتياجها لعملية الدعامة، حيث أجرت عملية قسطرة بالقلب ولكن واجهت مشاكل بعدها في الشريان التاجي وأكد الطبيب احتياجها لعملية الدعامة.

وتناشد أماني التي تبلغ من العمر ٤٩ عاما وزارة الصحة لاحتياجها لعملية الدعامة، حيث انها غير مقتدرة ماليا على التكفل بها .

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