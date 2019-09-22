فى ذكرى ميلاد الكاتب الكبير .. مؤسسة هيكل تعلن أسماء الفائزين بجوائز 2019 غدا

وأوضحت المؤسسة أنه تقام الاحتفالية التي سيتم في إطارها تسليم جائزتي "محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي" غدا الموافق ‪23 سبتمبر‬ تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



وقال البيان الصادر عن المؤسسة، وبعد كلمة من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية سيتم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلي مكتبة الاسكندرية انطلاقًا من رغبة محمد حسنين هيكل في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.



وكانت أعلنت المؤسسة في 1 مارس 2019 عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري. تمنح الجائزتين في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.



نشأت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.



وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2018 على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

يعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية مساء غد أسماء الفائزين بجوائز عام 2019.