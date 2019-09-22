أسباب العقم عند الرجال وطرق علاجه.. رقم 10 غير متوقع

أسباب العقم عند الرجال وطرق علاجه، متعددة وكثيرة ويتغاضى عنها بعض الرجال دون إدراك تأثير أسباب العقم على الإنجاب، ومن بينها وجود عيوب وراثية تحدث خلال على إنتاج الحيوانات المنوية وغيرها من أسباب أخرى.



أسباب العقم عند الرجال وطرق علاج نرصدها لكم في سياق التقرير التالى:



يعد وجود خلل في إنتاج الحيوانات المنوية ضمن أسباب العقم عند الرجال فضلا عن عدم أدائها لوظائفها بطريقة، نتيجة وجود عيوب وراثية ومشكلات في إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لتحفيز إنتاج الحيوانات المنوية والحفاظ عليه.



أسباب العقم عند الرجال وطرق علاج : ، متعددة وكثيرة ويتغاضى عنها بعض الرجال دون إدراك تأثيرعلى الإنجاب، ومن بينها وجود عيوب وراثية تحدث خلال على إنتاج الحيوانات المنوية وغيرها من أسباب أخرى.نرصدها لكم في سياق التقرير التالى:يعد وجود خلل في إنتاج الحيوانات المنوية ضمنفضلا عن عدم أدائها لوظائفها بطريقة، نتيجة وجود عيوب وراثية ومشكلات في إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لتحفيز إنتاج الحيوانات المنوية والحفاظ عليه.

1- انخفاض أعداد الحيوانات المنوية، يقلل من احتمالات تخصيب البويضة فـ عدد المنويات الصحية هو 15 مليون لكل ملليلتر من السائل المنوي.



2- عدم قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، وبالتالي عدم أداء وظائفها.



3- هناك أسباب طبية تقف وراء العقم عند الرجال والتى تتمثل فى دوالى الخصية والتى تؤدى إلى انخفاض جودة الحيوانات المنوية.



4- التهاب الخصية، الذى يؤدى إلى تلف دائم في الخصية، فضلا عن العدوى والأمراض المنقولة جنسيا أو فيروس نقص المناعة البشرية.



5- قد يقوم الجسم المناعي للجسم من مهاجمة الحيوانات المنوية على اعتبارها أجسام مضادة وبالتالى القضاء عليها مما يسبب العقم عند الرجال .



6- الإصابة بالأورام ضمن أسباب العقم عند الرجال ، حيث تؤثر الأورام السرطانية والأورام الخبيثة بشكل مباشر على الأعضاء التناسلية الذكرية، من خلال الغدد التي تفرز الهرمونات المرتبطة بالإنجاب، والغدة النخامية، كما تؤثر الجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي لعلاج الأورام على خصوبة الرجال.



7- إصابة الأجهزة الهرمونية مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الكظرية بخلل يؤدى إلى انخفاض تلك الهرمونات وبالتالى التأثير على الصحة الإنجابية للرجل.



8- عيوب الكروموسوم قد تساهم فى إصابة الرجل بالعقم، حيث يسمى خلل الكروموسومات بـ متلازمة كلاينفلتر والتي يولد فيها الذكور مع اثنين من الكروموسومات X وكروموسوم Y واحد (بدلًا من X و 1 Y) ، والتى تسبب تطورًا غير طبيعي للأعضاء التناسلية الذكرية.

