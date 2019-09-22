رئيس مجلس الأمة السابق: الكويت قامت سلمت المتهمين الصادر بحقهم إلى مصر

قال النائب مبارك الخرينج رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق ، في تصريح خاص لصدى البلد أن دولة الكويت ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الأمنية بين مصر والكويت واحترام الأحكام الصادرة فى البلدين وتبادل المعلومات وتسليم المتهمين الصادرة بحق المتهمين ولهذه الأسباب الكويت قامت بتسليم المتهمين ممن صدرت بحقهم احكام صدرت فى مصر من العناصر الإخوانية التي كانت تهدد امن المنطقة.



وأشار الخرينج إلى ان التقارب الكويتي المصري ليس بجديد أو حدث عابر فالتقارب بين الكويت ومصر ضارب في عمق التاريخ فالعلاقه بين البلدين قديمه ودائما في تطور ونماء والتنسيق بين البلدين مستمر على كافة الأصعدة الرسمية والبرلمانية والشعبية



وأوضح الخرينج أن القلق من البرنامج النووي الايراني مستمر لدى أبناء دول المنطقة و التخوف قائم من هذا البرنامج ، ولاشك ان وجود البرنامج النووي الإيراني خطر على دول المنطقة ومبعث توجس وعامل على توتر الوضع الإقليمي بسبب هذا البرنامج



وأكد الخرينج أن المباحثات بين الزعيمين الأمير والرئيس المصري شملت كل الجوانب المتعلقة بامن واستقرار المنطقة والأمن القومي للأمة العربية ودعم التنمية المستدامة للدول العربية والعمل على اقناع دول العالم المؤثره في القرار العالمي بدعم القضايا العربية وإيجاد الحلول للنزاعات في العالم .



وأضاف الخرينج أن دور الكويت في محاربه ومكافحة الارهاب كبير ومشهود له من قبل المنظمات الدوليه والدول المعنيه بمكافحة الارهاب وهذا الدور نابع من قناعة الكويت والتزامها بالقرارات الدوليه ذات الصله بهذا الامر ، لان الارهاب ليس له جنسيه محدده وهو دمار وتخريب على الجميع.



وأشار الخرينج إلى أن الصراع الامريكي والايراني في المنطقة له تأثير سلبي على استقرار وهدوء المنطقة ، ولاشك ان هذا الصراع له سلبياته الخطيره على الحركة التجاريه وحركة ناقلات البترول

ونأمل ان تكون منطقة الخليج العربي بعيده عن هذه الصراعات لانها مصدر الطاقه الرئيسى في العالم وطرق التجاره العالمية.



وأضاف أن المقترح المقدم من أحد نواب مجلس الأمة بتغريم من يسير بالشارع الكويتي مرتديا ملابس غير لائقه بالف دينار سواء للوافدين او ابناء الكويت يأتى وفقا لللائحة التى تتيح لكل عضو تقديم المقترحات التي يراها كل عضو ويلقي القرار النهائي لدى المجلس بالموافقه او الرفض او التعديل.