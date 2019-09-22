الثنائي الذهبي.. محمد بركات وسيد معوض.. أصدقاء الصدفة والقدر في منتخب مصر

استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على جهازه المعاون فى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



واختار حسام البدرى طارق مصطفى لمنصب المدرب العام وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية التى يمتلكها أيوب .



وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.



ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء الجهاز المعاون له يوم "الأربعاء" بشكل رسمي وبصفة نهائية .



وقبل إعلان حسام البدري التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني يظل ثنائي "الصدفة" اللذان حالفهما الحظ في نفس الأسبوع تولى حسام البدري قيادة المنتخب وهما الثنائي " سيد معوض ومحمد بركات ".



وشاء القدر أن يجمع بين ثنائي الأهلي السابقين في جهاز واحد يقود المنتخب الوطني للوصول إلى أعلى الامجاد من أجل تحقيق آمال المصريين، حيث جاء سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق ، الى محمد بركات خلال حواره بقناة الأهلي يوم "18-9-2019" باقتحام الاستديو من أجل مداعبة محمد بركات وإسلام شاطر في مفاجأة جمعت بين ثنائي المنتخب الوطني على الهواء مباشرة .



من جهة أخرى أعلن محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق عن مفاجأة سارة للجماهير المصرية ، وخصوصا جماهير النادي الأهلي وذلك خلال حوارهما بقناة " الأهلي " ، قائلا :" بنحضر انا وسيد معوض مفاجأة للجماهير قريبا وستنال إعجاب الجميع ".



ولم تمر سوى أيام قليلة على اعلان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عن تولي حسام البدري المنتخب الوطني، ولم تمر سوى ساعات قليلة ليعلن حسام البدري عن تواجد ثنائي النادي الأهلي السابق في الجهاز المعاون له بالمنتخب الوطني ليتولى محمد بركات مدير المنتخب الوطني وسيد معوض مدربا مساعدا لتكرار الصدفة في تجمع الثنائي في جهاز المنتخب الوطني في أيام قليلة دون وجود أي تلميحات ليظل السؤال الآن عن معرفة ثنائي المنتخب الوطني بتواجدهما بالجهاز المعاون من قبل أم لا .



