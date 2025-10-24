استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

كما كشف الاستطلاع أن 58% من المشاركين أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي دخول قوة دولية إلى قطاع غزة إلى تقييد قدرة الاحتلال الإسرائيلي على التدخل العسكري ضد حركة حماس مستقبلاً.

ويعكس هذا الاستطلاع تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول المسؤولية السياسية والعسكرية عن الإخفاقات الأمنية التي رافقت عملية طوفان الأقصى، إلى جانب المخاوف من فقدان السيطرة الأمنية على غزة في حال نشر قوة متعددة الجنسيات ضمن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.