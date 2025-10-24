طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم

أنهى شاب يحمل الجنسية السودانية، حياة شقيقه طعنًا أمام مسكنه بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من نقطة شرطة أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب سوداني مصاب بعدة طعنات نافذة، أودت بحياته في الحال، وجرى وضعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن شقيق المجني عليه هو من أقدم على ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة بينهما أمام المسكن.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.