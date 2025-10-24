مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في عدد من المركبات الفلسطينية فجر اليوم الجمعة في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الجبلية في دير دبوان وأقدمت على إحراق عدة سيارات تعود لمواطنين فلسطينيين، وسط حماية من قوات الاحتلال.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، في ظل استمرار التوتر الميداني وعمليات المداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى "فرض السيادة على الضفة الآن"، ما اعتبره مراقبون تحريضاً مباشراً على تصعيد الهجمات ضد الفلسطينيين ومحاولة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.