لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك
إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع
مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله
طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم
استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
قمة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة من جثـ ث الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله

القسم الخارجي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في عدد من المركبات الفلسطينية فجر اليوم الجمعة في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الجبلية في دير دبوان وأقدمت على إحراق عدة سيارات تعود لمواطنين فلسطينيين، وسط حماية من قوات الاحتلال.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، في ظل استمرار التوتر الميداني وعمليات المداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى "فرض السيادة على الضفة الآن"، ما اعتبره مراقبون تحريضاً مباشراً على تصعيد الهجمات ضد الفلسطينيين ومحاولة لفرض واقع ميداني جديد يخدم أجندة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

الضفة الغربية رام الله مستوطنون

