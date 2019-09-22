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رياضة

تاريخ مسابقة The Best.. وقصة انفصال مجلة فرانس فوتبول عن الفيفا في 2016

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:54 م
The Best
The Best
أحمد هاني
أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" عبر انستجرام عن القائمة النهائية لـ 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة "the best" افضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وظهر بالقائمة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الاسباني، و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي.

وتعد مسابقة the best هي جائزة تم استحداثها وفيما يلي يعرض لكم "صدى البلد" تاريخ المسابقة .

جائزة "ذا بيست" هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المنقضي،

وأعلن عن الجائزة في عام 2016 بعد انفصال مجلة فرانس فوتبول عن الفيفا وانفرادها بجائزة الكرة الذهبية التي أقيمت بالتشارك بينهما بين عامي 2010 و2015.

وأقيم الحفل الأول لهذه الجائزة في 9 يناير 2017 في مدينة زيورخ السويسرية، والتي حصل عليها كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد اناذاك

أنشئت هذه الجائزة من قبل الفيفا في 2016، وذلك بعد مشاكل عدم تجديد العقد بين الفيفا ومجلة فرانس فوتبول الشريكين الأساسيين في كرة الفيفا الذهبية التي مُنِحت لأفضل لاعب في العالم بين سنوات 2010 و 2015، وبذلك عادت حقوق ملكية الكرة الذهيبة إلى المجلة الفرنسية والتي قامت بمنحها منفردة لأفضل لاعب في العالم، فقرر الفيفا تحديث جائزته السابقة تحت مسمى جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم بين 1991 و2009 إلى المسمى الجديد "ذا بيست".

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