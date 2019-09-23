المستشار الإعلامي لرئيس حماس: مصر دائما تساند القضية الفلسطينية وتعمل على حلها.. فيديو

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس أنهم حريصون على علاقة قوية ومتينة مع مصر ونعتبر ان العلاقة وصلت إلى مرحلة استراتيجية ولا نريد حدوث أى شرخ بالعلاقة مع مصر.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية "mbc مصر": نحن نقدر مصر إرادة وشعبا وكل الاحترام والتقدير للدولة المصرية.



وتابع المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس أن مصر قوية وتساند دائما القضية الفلسطينية وتعمل دائما على حلها.



وأشار المستشار الإعلامي، لرئيس حركة حماس إلى أنه نأمل لمصر كل خير وأمن واستقرار.



