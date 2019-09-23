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فن

سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
آيه عاطف
انطلق مساء يوم السبت، الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" الموسم الخامس من مرحلة الصوت وبس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك على قناة "MBC Masr".

وخضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة برداء أحمر اللون، من أجل الموسم الجديد من The Voice، وهي عضو من أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلا من محمد حماقي، وراغب علامة، وأحلام.

يُذكر أن الموسم الخامس من The Voice حدث به العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، كما أن البرنامج يشهد استخدام "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون لضمها لفريقهم.

سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور
سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور
سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور

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