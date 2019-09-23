صدمة للملاك.. مقترح بتحملهم قيمة التصالح فى مخالفات البناء مناصفة مع المستأجرين

كشف النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشار مقلد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يقترح تعديل المادة الخاصة بتحمل المالك الحالي للوحدة السكنية، قيمة الغرامة فى التصالح بمخالفات البناء، بحيث يتحمل كلا من مالك الوحدة السكنية ومالك العقار قيمة المخالفة.



وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أنه تقدم بهذا التعديل لأن الحكومة منحت مميزات لملاك العقارات الذين خالفوا فى البناء ولم تحملهم غرامات، ولكنها استقطعت الغرامة من المستأجر للوحدة السكنية فقط، وبالتالى كان لا بد من وجود مناصفة فى غرامة التصالح بمخالفات البناء بين المالك والمستأجر.



وأوضح أن ملاك العقارات المخالفين ما هم إلا عبارة عن أشخاص استغلوا ظروف البلد بعد ثورة 25 يناير، وقاموا ببناء عقارات مخالفة وتحدوا القانون، وبالتالى لا بد من تحملهم هذه الغرامة مع المستأجر.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.

