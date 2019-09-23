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اقتصاد

مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات الاثنين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:25 م
مبيعات الأجانب تهبط
مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة
محمد صبيح
دفعت مبيعات المستثمرين الاجانب مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.

سجل مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة تراجعا بنسبة 0.12% مسجلا مستوى 13940 نقطة.

كما تراجع مؤرش ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.28% مسجلا 507.61 نقطة.

وخسر مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا نسبة 0.18% مسجلا مستوى 1355 نقطة.. كما تراجع مؤشر بورصة النسل بنسبة 1.49% مسجلا مستوى 454.06 نقطة.

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