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أخبار العالم

#الامارات_تهني_السعوديه .. يجتاح تريند الخليج في اليوم الوطني 89

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:32 م
قادة الامارات مع
قادة الامارات مع العاهل السعودي
على صالح
تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، باليوم الوطني 89، وتشاركها الاحتفال دولة الامارات العربية المتحدة باطلاق هاشتاج #الامارات_تهني_السعوديه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

انهالت آلاف التغريدات الإماراتية لتهنئة السعوديين باليوم الوطني 89، وأكد الإماراتيون متانة وقوة العلاقات التي تربطهم
كما احتفل الاماراتيون بهاشتاج آخر #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي والذي عبروا من خلاله بجملة اختصرت المقصد الذي يرمون إليه قائلين شعب واحد في بلدين، وفقا لما نقلته صحيفة الامارات اليوم.

وأكد المغردون الإماراتيون وحدة الصف السعودي والإماراتي في مواجهة المخاطر التي قد تواجه البلدين، مشددين على صلابة العلاقات بين الشعبين الشقيقين

وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات راسخة على مستوى جميع المجالات، أرساها الرئيس المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعاهل السعودي الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، و التي تميزت بـ«خصوصية أخوية»، وأصبحت نموذجا يحتذى في بناء العلاقات الدولية.

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