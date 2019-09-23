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أخبار العالم

الكشف عن موعد إعلان اسم رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:55 م
الرئيس الاسرائيلي
الرئيس الاسرائيلي يلتقي نتنياهو وجانتس اليوم
دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "ازرق ابيض" جانتس مساء اليوم، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، يواصل ريفلين اليوم الاثنين المشاورات مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليُكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يعلن الرئيس الإسرائيلي عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلي أن بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، هو الأوفر حظا بعد أن أوصت "القائمة المشتركة" ريفلين مساء أمس بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك في خطوة لم تحدث منذ عام 1992.

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