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مفاجأة.. الأهلي سجل أهدافا بمونديال 2025 أكثر من إجمالي أهداف الفرق العربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. الأهلي سجل أهدافا بمونديال 2025 أكثر من إجمالي أهداف الفرق العربية

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن النادى الأهلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: “الاهلي سجل اهدافا في كاس العالم للاندية في نسختها الحالية أكثر من اجمالي أهداف باقي الفرق العربية مجتمعة”.

الاهلي سجل ٤ أهداف.. وباقي الفرق العربية كلها ٣ أهداف فقط (الترجي هدف والهلال هدف والوداد هدف والعين صفر)".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طالب جهازه المعاون بضرورة دعم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له من الجماهير خلال فترة مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "حسام حسن في حديثه مع جهازه المعاون أكد على أهمية محمد هاني لمنتخب مصر، بعد الضغط الكبير الذي تعرض له اللاعب في الفترات الأخيرة".

وأكمل:" حسام حسن أكد لجهازه المعاون، على ثقته في إمكانيات محمد هاني، وأن منتخب مصر يعاني في هذا المركز، لذلك يرغب في تحفيز اللاعب للخروج من الأزمة النفسية التي يعاني منها ويستمر في المشاركة مع ريبيرو، خاصة أن المنتخب سيعتمد عليه بشكل أساسي أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

الأهلي الزمالك خالد طلعت

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