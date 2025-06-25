قبل آداءهما غدا بلجان الثانوية العامة ..تفاصيل كاملة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 ، لآداء امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وقبل اداءهما غدا الخميس في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الفيزياء

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يضم امتحان الفيزياء 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان التاريخ

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يشمل امتحان التاريخ 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات



وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المتعلقة بالمواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلاب مدارس اللغات

حيث شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.