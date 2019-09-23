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أخبار العالم

مدتها 9 أشهر.. وزير المالية السوداني يكشف عن خطة إنقاذ اقتصادية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:07 م
وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني يكشف عن خطة إنقاذ اقتصادية
دعاء أبوهشيمة
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الاثنين، إن الدعم الحالي لأسعار البنزين والخبز سيستمر حتى يونيو 2020

وأعلن إبراهيم البدوي أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادية لمدة 9 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

أوضح إبراهيم البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين يستمر حتى يونيو 2020.

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