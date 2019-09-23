همة حتى القمة.. حكاية شعار اليوم الوطني 89 لـ السعودية







تاريخ اليوم الوطني

وعن اليوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فإنما يعود الفضل في ذلك إلى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أصدر أمرا ملكيا عام 1965، باعتبار اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فكان عام 1965 هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.



واليوم الوطني هو ذكرى تأسيس السعودية، على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ففي 23 سبتمبر 1932 (21 جمادى الأولى 1351 هـ) الموافق للأول من الميزان (وهو مطلع السنة الهجرية الشمسية)، صدر مرسوم ملكي من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.









تتزين السعودية مع بداية شهر سبتمبر بجميع أشكال الفرح والاحتفال، استقبالا للعيد الوطني الذي يمثل ذكرى توحيد السعودية وقيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، الملك المؤسس، والتي توافق 23 سبتمبر من كل عام.وهذا العام اكتست المملكة بالسعادة للاحتفال باليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدشنون هاشتاج حمل اسم الشعار نفسه، ظل على مدار أيام وإلى اليوم ضمن قائمة الأعلى قراءة على "تويتر".في أكتوبر 2018، انطلق "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وخلال كلمته الافتتاحية، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".وكانت تلك المقولة مصدر إلهام الجهات المختصة بالتنظيم لليوم الوطني السعودي، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية، حيث عبَّرت تلك الكلمات عن ثقة وتقدير القيادة السعودية لقدرات الشعب السعودي للنهوض بالوطن وتحقيق رؤية السعودية 2030.والسر وراء تشبيه ولي العهد السعودي همم السعوديين بجبل طويق، يمكن في كون الجبل يرمز للقوة والصلابة، ويختضن مشروع "القدية"، الذي يعد أحد أهم مواقع المشاريع السياحية الترفيهية الكبرى التي تنفذ في إطار رؤية 2030.وقد وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، حجر الأساس لمشروع "القدية"في 28 أبريل 2018، ومن المنتظر إطلاق المرحلة الأولى من المشروع عام 2022.ويعد مشروع القدية نموذجًا جديدًا لتنمية الأراضي الصحراوية حول المدن السعودية دون تكاليف مرتفعة، ومن المتوقع أن يكون المشروع مصدرا لإضافة 17 مليار ريال سنويًا للاقتصاد السعودي، بحسب "العين" الإمارتية.أما عن جبل طويق نفسه، فيمكنك مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وهو مكون من الصخر الجيري الصلب، ويأتي على شكل هلال جبلي يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.وأطلق اسم "طويق" على هذا الجبل لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.وظل هاشتاج "همة حتى القمة" زاخرا بالمشاركات اليوم 23 سبتمبر، وعلى مدار موسم اليوم الوطني الـ89 للسعودية، حيث اتخذه السعوديون ومحبو المملكة حول العالم منصة للتعبير عن اعتزازهم وحبهم بالسعودية الوطن، مستذكرين معا الموقف التاريخية للملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.