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رياضة

محمد صلاح ظلم.. من الأقرب للفوز بجائزة the best.. الجماهير تجيب.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
ندى فكرى - عدسة : صلاح مهدى
بعد عدم ترشحه لجائزة الأفضل في أوروبا وجائزة the best المقدمة من الفيفا للأفضل في العالم.. هل ظلم محمد صلاح في عدم اختياره من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم لعام 2019 بالرغم من تحقيقه بطولة دوري ابطال أوروبا وحصوله علي هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني علي التوالي وتكسيره للأرقام القياسية.

حالة من الدهشة من اختيارات الفيفا.. هل معايير الاختيار علي الأداء الفردي أو عن الجماعية ولو كان الاثنان معا فلماذا لم يترشح محمد صلاح وهو الأعلى في المساهمة بنجاح موسم ليفربول السابق سواء علي المستوي الفردي أو الجماعي.

ولذلك رصدت عدسة "صدي البلد " آراء الجماهير حول " هل ظلم محمد صلاح في عدم ترشحه لجائزة the best لأفضل ثلاثة لاعبين في العالم ؟

و قال " محمد حسام" أحد الجماهير إن محمد صلاح ظلم لأنه قام بموسم جيد وكنت أتمني أن يترشح، موضحا أن ميسى سيفوز بالجائزة.

وأكد " خالد أحمد " أحد الجماهير أن صلاح جعل الفريق يفوز أكثر من مرة وكان لا بد أن يترشح وأتوقع أن اللقب سيكون إلي فان دايك.

وأوضح " سليم هاني " أحد الجماهير من الممكن أن يكون تم ظلم صلاح لأنه لاعب جيد وحقق أرقاما قياسية ولكن الأقرب لهذه الجائزة هو ميسي وهو أيضا لاعب ليس له مثيل في العالم.

وتابع " حازم فاروق " أحد الجماهير قائلا: صلاح لاعب عالمى وعدم ترشحه لا يقلل منه بالرغم أنه قام بأداء جيد وأتوقع فوز ميسي بالجائزة.

وأضاف "أحمد كارم " أحد الجماهير أنه حزين لعدم ترشح صلاح ولكن يجب عليه أن يقوم بأداء أفضل من ذلك حتي يترشح لأفضل لاعب في السنوات القادمة وأتوقع فوز فان دايك بالجائزة.

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