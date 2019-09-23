المحكمة الإدارية في تونس ترفض 6 طعون على نتائج الانتخابات الرئاسية

رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الاثنين، الطعون الـ 6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.



وحسبما أفادت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفضها 3 طعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من حيث الشكل و3 طعون من حيث المضمون.



وكان 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تقدموا، بطعون على نتائج الجولة الأولى إلى المحكمة الإدارية في البلاد.



وتأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيد، الذي نال 18.4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال القابع في السجن حاليا نبيل القروي على 15.58 بالمئة. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري.



وفي وقت سابق، قال نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس: إنه سيطعن على نتائج الانتخابات بكل الوسائل والطرق، في حال استمرار حبسه.



وأضاف القروي، في حوار مع صحيفة "الشروق" التونسية، أن قرار ابقائه في سجن المرناقية أو الإفراج عنه يعتبره قرارا سياسيا، لافتا إلى أنه خسر 10 % من الأصوات، نظرا لعدم حضوره أي مناظرة، إضافة إلى حملات التشويه التي طالته وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.