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ثقافة

افتتاح معرض تصوير ضوئي للفنان بسام الزغبي بالهناجر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:11 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
افتتح مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا للتصوير الضوئى للفنان بسام الزغبي، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

ويقول بسام، إن المعرض يضم أكثر من ١٤٠ صورة صحفية تعبر عن أحداث مختلفة ( تاريخية وسياسية وثقافية ورياضية وفنية)، يستعرض فيها أعماله وخبراته طوال ٢٥ عاما فى العمل الصحفي بين أعرق المؤسسات الصحفية.

يذكر أن الفنان بسام الزغبى، حصل على جائزة صالون اليابان الدولى للتصوير الفوتوغرافى عام ٢٠١٢، ويستمر المعرض حتى ٢٧ سبتمبر الجارى، ويستقبل المركز زوار المعرض يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

جاء ذلك ضمن النشاط الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي، لرفع الوعي ونشر المعرفة.

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