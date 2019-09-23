اليسا تنشر صورة لها علي البحر.. والجمهور: فراااشه

نشرت اليوم الفنانه اليسا عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صوره لها علي البحر مرتديه قميصا اسود قصيرا.



وعلقت اليسا علي الصوره قائلة:



"مرحبااا بالجميع"



وجاءت التعليقات علي الصوره كلاتي :



"شو هاجمال كلو"



" كل ما تكبري تحلوي اكتر"



" فراااشه"



" ربي يحميكي و مانشوف بكي شر مره ثانيه"



يذكر ان اليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.



ويتعاون مع اليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحني الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.



يشار إلى أن احدث ألبومات إليسا "الى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.