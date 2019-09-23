ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مليون مشاهدة .. مطرب سوري يدخل الأعلى مشاهدة بـ ذا فويس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:26 م
ذا فويس
ذا فويس
أحمد البهى
تمكن أحد المشاركين ببرنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز الثاني بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع التوتيوب.

وتمكن السوري ويدعى ربيع من تحقيق مليون مشاهدة بعد طرحه الفيديو الخاص بتجربة الأداء بعد ٢٤ ساعة فقط.

ربيع قام بأداء أغنية للسيدة أم كلثوم ، وقد تمكن من إبهار المدربين الأربعة، مما دفعهم لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى فرقهم، قبل أن يختار أن يكون من فريق الفنانة سميرة سعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني على التوالي.. شباب البومب يواصل تصدره الأعلى مشاهدة

لليوم الثالث على التوالي .. شباب البومب يدخل قائمة الـ 50 على يوتيوب

هذا المتسابق من ذا فويس الأعلى تداولا بموقع يوتيوب..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

قرار جديد من محمد صلاح بشأن حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

ريهام عبد الغفور تحرج أحد متابعيها بسبب مهرجان الجونة

بفستان أسود مكشوف الظهر ..بسمة تبرز جمالها فى مهرجان الجونة

درة تخطف الأنظار بفستان ملفت فى الجونة

فرج عامر يفجر مفاجآت قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة