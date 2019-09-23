مليون مشاهدة .. مطرب سوري يدخل الأعلى مشاهدة بـ ذا فويس

تمكن أحد المشاركين ببرنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز الثاني بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع التوتيوب.



وتمكن السوري ويدعى ربيع من تحقيق مليون مشاهدة بعد طرحه الفيديو الخاص بتجربة الأداء بعد ٢٤ ساعة فقط.



ربيع قام بأداء أغنية للسيدة أم كلثوم ، وقد تمكن من إبهار المدربين الأربعة، مما دفعهم لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى فرقهم، قبل أن يختار أن يكون من فريق الفنانة سميرة سعيد.

