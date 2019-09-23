النيابة العامة تعلن قاعدة جديدة في نظر تظلمات وتنقلات وانتدابات أعضائها

ذكرت النيابة العامة، القواعد التي وضعها النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات، وقد أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.





وأكد النيابة العامة، في بيان، أن هذه التنقلات والانتدابات ليست بأي عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض الأعضاء دون الآخرين لكنها قرارات لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية في الإنتاج ورفع القدرات امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم.





وأضاف البيان، أن القرارات جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده.





وأكد أن القاعدة الجديدة التي وضعها النائب العام لنظر التظلمات في تلك القرارات، هي أنه لا استثناء في قبول التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له او لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه.





وشددت النيابة العامة في بيانها، على أن هذه المبادئ الجديدة التي وضعها النائب العام في نظر التظلمات جاءت تأكيدا على الشفافية التي يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة.