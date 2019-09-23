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على حسن يكشف مخطط الإخوان لقتل المصريين في المظاهرات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:35 م
الكاتب على حسن
الكاتب على حسن
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن المسيرات الحاشدة لأهالي السويس لتأييد الرئيس السيسي ورفض الفوضى، إعلان لرفضهم كباقي المصريين خيانة الجماعة الإرهابية.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن جماعة الأخوان الارهابية تريد لمصر أن تصبح اليمن أو ليبيا أو أي دولة من الدولة التي تعاني من الارهاب، موضحا أن كل المصريين مع الشعب المصري العظيم الذي يقدم الشهداء العظام دفاعا عن الوطن.

وحذر حسن المصريين من الخروج في مظاهرات لان الجماعة الارهابية تريد قتلهم لاحداث مظلومية، والمتاجرة بهم في قنواتهم الإرهابية.

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