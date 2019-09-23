امرأة بحراوية فى قرية بلا أمية.. مبادرة للمجلس القومي للمرأة

انطلقت اليوم الاثنين أولى فعاليات سلسلة الندوات التنويرية التي نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتنسيق مع فرع محو الأمية للمشاركة فى القضاء على محو أمية المرأة فى المجتمع الريفى وذلك في ضوء ما حققه مشروع "امرأة بحراوية فى قرية بلا أمية " من نتائج إيجابية خلال مراحله العشرة فى الفترة من 2017:2007م.



وفى إطار ذلك شهدت قرية معنيا بمركز ايتاى البارود انطلاق المرحلة الحادية عشر من مشروع "امرأة بحراوية فى قرية بلا أمية" حيث تم تنظيم ندوة تنويرية عن "أهمية تعليم المرأة ومحو أميتها "بمقر وحدة التضامن الاجتماعى بحضور المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، عبدالله محمد مدير عام فرع محو الأمية، علاء الدين شرارة مدير إدارة محو الأمية بمركز إيتاي البارود،ايمان البرل مسؤول جهاز بناء وتنمية القرية، عضوات فرع المجلس القومى للمرأة "مديحة أبو شعرة، نسمة عبد الوارث، جمالات الحسينى" .



حثت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة سيدات قرية معنيا بالالتحاق بفصول محو الأمية مسترشدة بنجاح المراحل العشر من مشروع "امرأة بحراوية فى قرية بلا أمية" مؤكدة على دور المجلس فى مساندة المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات وبناتهم التى تبلغ من العمر 18 سنة مجانا، بالإضافة إلى تنظيم قوافل توعوية لتثقيفهم ووعيهم بما يدور فى المجتمع كما ووعدت بتقديم الكثير من الخدمات للقرية واستمعت إلى المشاكل التي تواجه المرأة ووعدت بمساعدتهم قدر المستطاع للتغلب عليها.



أوضحت المهندسة زكية رشاد دور فرع محو الأمية فى مشروع "امرأة بحراوية فى قرية بلا أمية" القائم علي اختيار قرية من كل مركز إداري بالمحافظة لمحو أمية السيدات بها عن طريق فتح فصول تعمل بنظام التعاقد الحر، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة الذي يقوم بتقديم حزمة من الخدمات لأهالي القرية لتشجيع السيدات علي الالتحاق بالفصول، ومنها تقديم بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد على المعيشة، رفع كل ما يتعلق بالقرية من مشكلات سواء بالتعليم، الصحة، التموين وغيرها الي الجهات المختصة لإيجاد حلول لها.



أكد عبدالله محمود رئيس فرع محو الأمية بالبحيرة أهمية تعليم المرأة كضرورة حتمية من ضروريات الحياة، وأن مصر دولة إسلامية تدعو للتعليم مسترشدا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "طلب العلم فريضة على كل مسلم" موضحا كيفية افتتاح فصول لمحو أمية المرأة الريفية بالقرى حيث يقوم فرع محو الأمية بالبحيرة بتوفير المكان والأثاث والأدوات ومعلم مع تخصيص راتب شهرى له على أن يكون عدد الدارسين فى الفصل من 18:5 دارس وهناك فصول من 10:5 دارس ويتم تخصيص حصص دراسية لهم مدتها ساعتان ونصف يوميا وبعد الانتهاء من المنهج يعقد امتحان للدارسات وعند نجاحهم يتم منحهم شهادة "محو الأمية".



وأسفرت الندوة عن الاتفاق علي فتح فصول لمحو امية المرأة بقرية معنيا ابتداء من غد الثلاثاء، حيث سيتقدم أبناء السيدات الحضور من أهالي القرية لمكتب محو الأمية بالمركز للتعاقد علي فتح الفصول الخاصة بالمشروع.