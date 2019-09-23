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رياضة

الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:09 م
حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

في البداية وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة حدادًا على روح الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزمالك الذي راح ضحية لقاء السوبر الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" إثر حادث أليم .

وأحرز مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى شباك منافسه نادي الاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة من خلال تمريرة لأحمد سيد زيزو ليتمكن من تسديدها لتسكن شباك مرمى الاتحاد السكندري .

وتمكن عماد السيد حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري من التصدي لركلة حرة مباشرة من قبل حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك كادت أن تسكن الشباك ، لتصبح ركلة ركنية لصالح القلعة البيضاء.

وأهدر لاعبو نادي الزمالك العديد من الفرص التي كادت أن تسكن شباك مرمى منافسه نادي الاتحاد السكندري ولكن استطاع لاعبو الاتحاد التصدي لكافة الهجمات .

أحداث الشوط الثاني
 
شهد الشوط الثاني من المباراة منافسة قوية بين الفريقين حيث سعى لاعبو الاتحاد السكندري الى احراز هدف التعادل ولكن لم يحالفهم الحظ حيث استطاع لاعبو نادي الزمالك فرض السيطرة والحفاظ على شباكهم من الهجمات المتكررة من قبل الاتحاد السكندري حتى أعلن حكم اللقاء صافرة انتهاء المباراة .
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري

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