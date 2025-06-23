إنقاذ سيدة وصغير من عقار شبرا بالقاهرة.. صور

أنقذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة سيدة وصغير من أنقاض عقار شارع الترعة البولاقية بـ شبرا مصر في القاهرة.



ودفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بـ وحدات الحماية المدنية إلى موقع حادث انهيار عقار سكني في شارع الترعة البولاقية في شبرا مصر.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثيرهم بالحادث.

أنقذ الأهالي شخص أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

كشفت معاينة وتحريات أجهزة الأمن الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار كان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر.

على الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في القاهرة إلى موقع الحادث وجرى فرض كردون أمني والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.