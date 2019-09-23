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توك شو

عمرو أديب: المواطن البسيط هو اللى بيدفع التمن ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:58 م
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
قال الإعلامى عمرو أديب، إنه سيناقش كل القضايا التى تهم كل المواطنين المصريين.

وأضاف الإعلامى عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، "كما وضحنا ملف صيدليات 19011 سننقاقش كل الشائعات التى تواجه مصر بالدلائل".

ووجه الإعلامى عمرو أديب سؤالا للمشاهدين "لو هديتوا البلد دلوقتى مرتبات الموظفين هتزيد مثلا، ولكن اللى هيحصل العكس وبلدنا ماشية كويس والدولار بينزل والجنيه بيزيد ليه عايزين تهدوا البلد؟".

وأكمل الإعلامى عمرو أديب "المواطن البسيط هو اللى بيدفع التمن نتيجة التظاهرات، لكن رجال الأعمال وارد يتأثروا ولكن المواطن البيسيط بينطحن".

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