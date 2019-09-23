ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات عيد شفيع سويسرا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:02 م
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
كتب – سامح سلام
شارك صاحبا النيافة الأنبا سرابيون مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لوس أنچلوس، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، في احتفالات عيد استشهاد القديس موريس بديره التابع للكنيسة الكاثوليكية، بالبلدة التي تحمل اسمه (st. Maurice) بمقاطعه Valais بسويسرا الفرنسية، وهو عيد وفقًا للتقويم الغربي بينما تحتفل كنيستنا القبطية بعيد استشهاده يوم ٢٥ توت من كل عام.

والشهيد موريس، قديس مصري وهو قائد الكتيبة الطيبية التي سافرت إلى سويسرا لإخماد إحدى الثورات هناك وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من أعضاء الكتيبة التبخير للآلهة فرفضوا، فأمر بقتلهم ونالوا إكليل الشهادة.

ويعد القديس “موريس” شفيع بلاد سويسرا، وعلى اسمه بُنِيَت العديد من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية، والأديرة.
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات عيد شفيع سويسرا
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات عيد شفيع سويسرا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلتقي وفد الراهبات المسافر إلى روسيا

البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية عطبرة والخرطوم بالمقر الباباوي

سيامة كاهن جديد لإيبارشية لوس أنچلوس

رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء بچنيف

ترشيحاتنا

The Best.. لاعب ديبريسين المجرى يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

شاهد.. يوسف الحسني يفضح معتز مطر بالدليل

معز مسعود يعلن مفاجأة جديدة للمرأة بطلتها شيرى عادل

حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

تشكيل ناري لـ سموحة أمام الأهلى .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد