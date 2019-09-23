الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات عيد شفيع سويسرا

شارك صاحبا النيافة الأنبا سرابيون مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لوس أنچلوس، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، في احتفالات عيد استشهاد القديس موريس بديره التابع للكنيسة الكاثوليكية، بالبلدة التي تحمل اسمه (st. Maurice) بمقاطعه Valais بسويسرا الفرنسية، وهو عيد وفقًا للتقويم الغربي بينما تحتفل كنيستنا القبطية بعيد استشهاده يوم ٢٥ توت من كل عام.



والشهيد موريس، قديس مصري وهو قائد الكتيبة الطيبية التي سافرت إلى سويسرا لإخماد إحدى الثورات هناك وطلب الإمبراطور مكسيميانوس من أعضاء الكتيبة التبخير للآلهة فرفضوا، فأمر بقتلهم ونالوا إكليل الشهادة.



ويعد القديس “موريس” شفيع بلاد سويسرا، وعلى اسمه بُنِيَت العديد من الكنائس والمؤسسات الاجتماعية، والأديرة.