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محافظات

اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
شمس يونس
يستقبل مطار الاقصر الدولى اليوم الثلاثاء اولى رحلات شركات الخطوط الجوية التركية المباشرة إلى الأقصر، قادمة من إسطنبول .

ويقول ثروت عجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر ،انه من المقرر ان تحمل الرحلة على متنها عدد من الجنسيات الاخرى "اوروبية وامريكية" الى جانب السائحين الأتراك ، وذلك ليستمتعوا بزيارة المعالم الاثرية في البرين الغربي والشرقي بالاقصر، مشيرا الى ان وصول تلك الرحلات هى خطوة مهم فى تنشيط السياحة بالاقصر .

واوضح " عجمى " انه تم التجهيز والانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال اول رحلة باقامة احتفالية استقبال لهم بالمطار بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياحية بالمحافظة .

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