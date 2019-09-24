اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

يستقبل مطار الاقصر الدولى اليوم الثلاثاء اولى رحلات شركات الخطوط الجوية التركية المباشرة إلى الأقصر، قادمة من إسطنبول .



ويقول ثروت عجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر ،انه من المقرر ان تحمل الرحلة على متنها عدد من الجنسيات الاخرى "اوروبية وامريكية" الى جانب السائحين الأتراك ، وذلك ليستمتعوا بزيارة المعالم الاثرية في البرين الغربي والشرقي بالاقصر، مشيرا الى ان وصول تلك الرحلات هى خطوة مهم فى تنشيط السياحة بالاقصر .



واوضح " عجمى " انه تم التجهيز والانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال اول رحلة باقامة احتفالية استقبال لهم بالمطار بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياحية بالمحافظة .



