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فن

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. ما دور ابنتها سهير رمزي في اعتزالها؟

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
درية أحمد - سهير
درية أحمد - سهير رمزي
سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة درية أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1923، ورحلت عن عالمنا، يوم 3 أبريل 2003، والتى تعد واحدة من أشهر فنانات الزمن الجميل فى السينما المصرية.

درية أحمد بدأت مشوارها الفني عام 1956 واعتزلت الفن عام 1967، من أجل التفرغ لابنتها سهير رمزي وذلك بعد اتجاهها للتمثيل حيث رغبت درية أحمد في التركيز مع ابنتها.

وصرحت سهير رمزي بأنها السبب وراء اعتزال والدتها التمثيل، وقالت في أحد اللقاءات التليفزيونية: "فوجئت بوالدتي تتخذ قرار الاعتزال وتقول لي لا أنا هقعدلك أنتي بقى أروح وأجي معاكي وأشوفك بتعملي إيه".

درية أحمد شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها دلوني يا ناس وخضرة والسندباد، والدم يحن.

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