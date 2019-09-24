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رياضة

مدرب الاتحاد: حكم مباراة الزمالك أبلغني بأن الكرة لمست يد محمود علاء

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:19 ص
صدى البلد
يرى محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، ان فريقه تفوق على الزمالك خلال شوط المباراة الثاني، والتي أقيمت أمس في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد ابراهيم، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الاتحاد كان خارج نطاق الخدمة أمام الزمالك في أول 15 دقيقة".

وأردف المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، "أمين عمر حكم اللقاء ، أبلغني أن الكرة لمست يد محمود علاء مدافع الزمالك لكنها لا تحسب في القانون الجديد".

وأكد المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري: "سنبدأ على الفور الإعداد لمباراة العربي الكويتي في البطولة العربية".

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