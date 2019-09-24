تويتر يضيف ميزة جديدة لهواتف آيفون

طرحت الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة تويتر "Twitter"، ميزة جديدة لنظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون iOS، والتى سبق أن اختبرتها الشركة في شهر يونيو الماضي، بحيث تظهر التغريدات حول هذه الموضوعات محددة مباشرة داخل الجدول الزمني.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج"، يتيح موقع "تويتر" للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمس قوائم من التغريدات كخطوط زمنية بديلة داخل التطبيق، مما يسمح لمستخدم الانتقال بسرعة بين مجموعات مختلفة من الحسابات مباشرةً من خلال الشاشة الرئيسية.



ويمكن استخدام تلك القوائم لمتابعة الموضوعات المنشورة على الموقع، إما كمرشح لمتابعة مجموعة فرعية من الجدول الزمني الخاص بك مثل زملاء في العمل، أو بناءً على جداول زمنية محددة مثل الفرق الرياضية، والمشاهير، والبرامج التليفزيونية، مع إدراج مجموعة مختارة من التغريدات حولها بجانب التغريدات في جدوله الزمني.



ويستخدم الأشخاص قوائم "تويتر" كجدول زمني ثانوي لعدة سنوات، كان معظمها على TweetDeck حيث يمكن عرض القوائم المتزامنة في موجز عمودى، ولكن الميزة الجديدة تضعها في المقدمة على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بجانب الخط الزمني الرئيسي مباشرة.



ولا تزال القوائم المستخدمة لإنشاء هذه الجداول الزمنية الخمسة المثبتة تتبع سياسة الخصوصية لقوائم تويتر، حيث يمكنك إما جعلها خاصة أو عامة، أو يمكنك أيضًا متابعة القوائم العامة من مستخدمي المنصة الآخرين، ويمكن للمستخدمين أيضًا إزالة أنفسهم من القوائم التي أضافها أشخاص آخرون من خلال حظر هذا المستخدم.



وإلى جانب هذه الميزة يقوم موقع التغريدات أيضًا بإصلاح تصميم صفحات قائمته الرئيسية، مما يسمح التصميم الجديد لعرض صور ملف التعريف بصورة أكبر، بالإضافة لعرض أعضاء القائمة والمشتركين.